РИАМО - 23 ноя. 5 декабря в 11:00 состоится V открытый городской фестиваль новогоднего творчества «Елки-Палки», сообщает пресс-служба главы городского округа Электросталь.

Целью фестиваля является обмен творческим опытом и поддержка творческих коллективов.

Для участия в фестивале приглашаются хореографические коллективы, ансамбли малой формы и солисты, вокальные ансамбли, вокальные ансамбли малой формы и солисты, творческие объединения, коллективы и отдельные мастера в направлении декоративно-прикладного творчества.

Заявки принимаются до 28 ноября. С подробной информацией можно ознакомиться в положении фестиваля и в социальных сетях культурного центра имени Н.П. Васильева.

Подробности по телефонам: 8(926)-530-09-44, 8(926)-141-71-32. Место проведения: ул. Карла Маркса, д. 7.