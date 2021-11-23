РИАМО - 23 ноя. Сотрудники транспортной полиции задержали карманницу, похитившую мобильный телефон из кармана задремавшего на Киевском вокзале пассажира. Ей оказалась неоднократно судимая за кражи жительница Брянска, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

С заявлением в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Москва – Киевская обратился потерпевший. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и нашли момент совершения преступления.

На съемке видно, как женщина подсаживается к 2 спящим пассажирам, залезает в карман одного из них, вытаскивает телефон и уходит. Злоумышленницу задержали в соседнем зале ожидания и доставили в дежурную часть.

По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело. Женщину отпустили под подписку о невыезде.

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