РИАМО - 23 ноя. В Серпухове при поддержке министерства культуры Московской области прошел региональный конкурс классического танца «Пируэты Подмосковья», сообщает пресс-служба главы городского округа Электросталь.

Более 300 участников продемонстрировали конкурсные номера в 3 возрастных группах.

Электросталь достойно представил образцовый коллектив «Студия балета» культурного центра имени Н.П. Васильева (руководитель Ирина Малащенко) — юные артисты стали лауреатом II степени.

Впервые на этом конкурсе титул Гран-при присвоен не коллективу, а солисту — Матвею Иванову.