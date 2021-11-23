РИАМО - 23 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, в городе лишь один раз за год объявили жесткие ограничительные меры в виде нерабочих дней, сообщает РИА Новости.

«Мы, конечно, требуем соблюдения санитарных требований, санитарного режима. И при необходимости, при крайней необходимости вводим ограничительные меры. За последний год вот таких нерабочих дней мы объявили всего лишь один раз за весь год, хотя пережили сложные времена, непростые», - сказал Собянин.

Он отметил, что правительство столицы не вводило иных жестких мер, направленных на снижение заболеваемости коронавирусом, потому, что могло справиться с ситуацией. Нерабочие дни были введены только в тот момент, когда это действительно стало необходимо.

Собянин также подчеркнул, что президент России Владимир Путин поддержал столичное правительство в введении нерабочих дней и дал возможность расширить срок их действия.

«Президент поддержал, дал возможность расширять этот период нерабочих дней. Мы расширили его буквально на три дня, и чуть больше недели, неделю-полторы прожили в системе нерабочих дней», - сказал мэр.

Нерабочие дни были введены в Москве в период с 28 октября по 7 ноября в качестве меры по противодействию массовой заболеваемости коронавирусом.

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