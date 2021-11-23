РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 ноя. Коммунальщики в Королеве перешли на круглосуточный режим работы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Глава Королева Игорь Трифонов поручил дорожным и коммунальным службам перейти на круглосуточный режим работы. Из-за неблагоприятных погодных условий на дорогах утром образуется гололед, а днем все тает. К тому же синоптики регулярно обещают обильные снегопады и ледяные дожди.

В такой ситуации коммунальным службам приходится работать в активном режиме. Спецтехника и рабочие бригады оперативно чистят дороги и обрабатывают противогололедными материалами скользкие участки.

Администрация города просит автомобилистов быть внимательными, держать дистанцию и выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Пешеходам также стоит подумать о своей безопасности и в темное время суток надевать светоотражающие элементы.