РИАМО - 23 ноя. Объединенная розничная сеть «Читай-город – Буквоед» насчитывает уже 700 магазинов по всей России. Юбилейным стал магазин под брендом «Буквоед» в городе Апатиты. Об этом сообщает пресс-служба сети.

С начала 2021 года было открыто 43 новых магазина, из которых 38 – под брендом «Читай-город» и 5 – «Буквоед». До конца года запланировано открытие еще нескольких торговых точек.

В эпоху диджитализации книгу легко купить через интернет, при этом миллионы покупателей выбирают именно офлайн-магазины за возможность прикоснуться к страницам и почувствовать особую атмосферу. Магазины сети традиционно располагаются на оживленных улицах, вблизи станций метро, в популярных торговых центрах.

Наибольшую читательскую активность сегодня демонстрируют юные россияне в возрастных группах 16-19 лет и 20-24 года. По данным Российского книжного союза (РКС), подростковая и молодежная аудитория — главный драйвер книжного рынка после пандемии. Это люди, которые узнают о книгах из соцсетей, но при этом видят в книжных магазинах место для отдыха и саморазвития. Книжный сегодня – это история не только о покупках, но и о впечатлениях.

Книжный ритейлер «Читай-город – Буквоед» – самая большая розничная сеть по количеству магазинов в РФ по результатам исследования ООО «Степ бай Степ Аналитика» на 20 мая 2021 года.

Сейчас в Москве и Московской области работает 141 магазин «Читай-город». Из них три магазина открылись в ноябре, они находятся по адресам: Москва, Большая Семеновская улица, 20, стр. 1, ТРЦ «Заря»; Москва, шоссе Энтузиастов, 12, корп. 2, ТРЦ «Город»; Москва, улица Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля».