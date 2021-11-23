РИАМО - 23 ноя. «Мособлгаз» запустил фотоконкурс для участников социальной газификации, призами станут снегоуборочная машина, телевизор, музыкальная колонка, заявил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Принять участие в конкурсе можно до 13 декабря, прислав фотографии процесса газификации из офиса обслуживания. Будут выбраны три победителя, призы - снегоуборочная машина, телевизор, музыкальная колонка «Яндекс-станция».

Для участия нужно поставить лайк под постом о фотоконкурсе в аккаунте Instagram (@mosoblgaz), подписаться на него, выложить фото в своем профиле с хэштегом @mosoblgaz.

«Запущен фотоконкурс о социальной газификации. В конце этого года мы будем подводить итоги и награждать победителей», - сказал Баранов.

Он отметил, что участвовать в конкурсе могут все жители региона.