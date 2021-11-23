РИАМО - 23 ноя. Сотрудники ФСБ задержали подростка, готовившего нападение на школу №101 в Казани. Совершить преступление его подговорил собеседник в интернете за вознаграждение в 5 тыс. рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Злоумышленником оказался администратор Viber-канала, который был посвящен подобным преступлениям. Он выслал мальчику футболки и 5 тыс. рублей.

За подаренными футболками, а также винтовкой, хранившимися в тайнике, подросток отправился несколько дней назад. Там его встретили сотрудники правоохранительных органов.

По данным источника агентства, о готовящемся нападении правоохранители узнали в рамках мониторинга соцсетей. На юношу завели уголовное дело о приготовлении к убийству нескольких человек. Автором идеи нападения подросток назвал некого Ярослава Овсюка, который проживает на Украине.