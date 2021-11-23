РИАМО - 23 ноя. В предстоящий зимний сезон на территории Одинцовского округа будут работать лыжные трассы в 5 парках, также в округе оборудуют тюбинговые горки, сообщает пресс-служба администрации округа.

Подготовку к зимнему туристическому сезону обсудили на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов. Губернатор особо подчеркнул, что работа идет по всем направлениям – в рамках проекта «Зима в Подмосковье» готовятся уникальные выставки, фестивали и ярмарки, традиционно обустраиваются катки, трассы для катания на горных и беговых лыжах, горки для спуска на санках и тюбингах.

В этом году в программу «Зима в Подмосковье» вошли новые направления. Как сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, в их числе - каток у Главного храма Вооруженных Сил РФ в Одинцовском округе. Кроме того, в грядущем зимнем сезоне в Подмосковье откроются 5 новых катков с искусственным льдом. Один из них – в парке «Малевича».

Как рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, помимо катков в парке «Малевича» и у Главного храма Вооруженных Сил РФ, большие оборудованные катки будут ждать гостей на пруду «Баранка» в центре Одинцово (естественный водоем) и в парке «Раздолье» (искусственный лед). Кроме того, в 5 парках муниципалитета оборудуют лыжные трассы.

«Мы уделяем особое внимание подготовке ежегодной программы «Зима в Подмосковье» в Одинцовском округе. Этой зимой в 5 парках муниципалитета обустраиваем лыжные трассы. Так, в парке «Раздолье» оборудуем трассу длиной 7,6 км, в парке «Виражи» - 3,9 км, а в парке «Малевича» - три дистанции: 1,5 км, 3 км и 6 км. Еще одна трасса протяженностью 350 метров будет готова в Парке героев Отечественной войны 1812 года в Голицыно. Помимо этого, целый комплекс лыжных трасс готовим на «Лазутинке», в нашем Парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной», - рассказал Андрей Иванов.

Он добавил, что здесь будут дистанции для любого уровня подготовки – 600 метров, 2,5 км, 3 км, 5 км, 6 км, «красная» 4 км, «синяя» 4 км, а также 17 км. По многолетней традиции именно на «Лазутинке» будет проведена Манжосовская лыжная гонка, которая стала одной из визитных карточек Одинцовского округа.

Глава муниципалитета отметил, что помимо этого в округе оборудуют тюбинговые горки – на Центральной площади Одинцово, в Звенигороде, на «Лазутинке», а также в парках «Раздолье» и ВС РФ «Патриот». Кроме того, в территориальных управлениях планируется открыть хоккейные коробки во дворах и оборудованные места для катания на санках.