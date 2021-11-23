РИАМО - 23 ноя. В Подмосковье насчитывается более 147 тыс. подъездов, 94 тыс. из них уже отремонтировали по губернаторской программе «Мой подъезд». Она стартовала в 2016 году и за прошедшее время перемены почувствовали 3,2 млн жителей региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как ведется работа по ремонту подъездов в Серпухове. Жильцы одного из домов рассказали, что все их пожелания при проведении работ были учтены. Парадные оформили по-разному - в экостиле, патриотическом и современном. Рабочие обновили входные группы, полы, покрасили стены и потолок, заменили окна, светильники, установили новые тамбурные двери и почтовые ящики.

«Программа по ремонту подъездов большая, очень востребованная среди наших жителей», - отметил Воробьев.

С начала реализации программы в Серпухове отремонтировали 2,3 тыс. подъездов. План на 2021 год почти выполнен, из 300 подъездов осталось привести в порядок два.

«Сейчас у нас стало очень красиво. Установили две новые двери, в холле заменили светильники, повесили зеркало шикарное, ремонтируют лифт. Очень здорово, когда такую поддержку оказывают, все довольны», - поделилась местная жительница Светлана Каряка.

В течение 2021 года в Подмосковье отремонтируют 12,2 тыс. подъездов. На сегодняшний день план выполнен на 90%, работы завершатся до 15 декабря.

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