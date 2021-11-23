РИАМО - 23 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о резком падении заболеваемости коронавирусом в столице в течение последних 3 недель, сообщает РИА Новости.

«Заболеваемость в Москве в течение последних трех недель резко падает. Последняя неделя была в этом плане вообще рекордная - снизилась заболеваемость на 30%. От пиковых значений последней волны снизилась заболеваемость и госпитализация в 2 раза ровно», - сказал Собянин.

Он отметил, что важным аспектом в борьбе с пандемией является не только понизившийся показатель текущей заболеваемости, но и положительная динамика уменьшения случаев.

По словам мэра, все положительные показатели позволяют судить о том, что эпидемиологические ограничения и меры, принятые в столице, были введены правильно и своевременно.

Собянин подчеркнул, что никто не может точно знать, будет ли в Москве следующая волна коронавируса, однако ожидаемый эффект разгрузки городского здравоохранения, ковидных больниц и поликлиник был достигнут.

Мэр также сказал, что правительство Москвы адекватно оценивает ситуацию с уровнем заболеваемости Covid-19 в городе.

«Мы и управляем, мы не допускаем ситуации, когда наше здравоохранение не смогло бы оказывать помощь москвичам, и регулируем эти процессы. Мы говорим: да, ситуация сложная, но подконтрольная и управляемая. Что это означает?.. Мы не допускаем таких пиковых значений заболеваемости, когда бы мы не справились с точки зрения системы здравоохранения»,- подытожил мэр.