РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. В районе дома №8 на улице Мира в Люберцах по просьбе жителей могут запретить стоянку автомобилей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Запрет на парковку и другие инициативы горожан обсудили руководитель фракции «Единой России» в люберецком Совете депутатов Александр Шлапак и депутат Дмитрий Крестинин. Также на совещании присутствовали начальник управления транспорта и организации дорожного движения Сергей Плитов, сотрудники «Мосавтодора» и ГИБДД.

Возле дома №8 на улице Мира установят дорожные знаки, предупреждающие о запрете на парковку.

«Будет закрыт проезд через пешеходную зону между домом №1 по улице Спортивной и домом №1 микрорайона Западный в Октябрьском. При этом доступ сохранят для машин скорой помощи и пожарной службы», - сказал Шлапак.

Вопрос обустройства пешеходного перехода в районе моста через Пехорку на участке дороги Зенино-Павлино приняли в работу сотрудники управления «Мосавтодора».