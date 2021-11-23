РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. Спортсмен из Люберец Андрей Сухарев установил рекорд среди федераций пауэрлифтинга по жиму штанги лежа на состязаниях в Раменском, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В Раменском проходил Кубок мира по пауэрлифтингу и отдельным движениям WPA/AWPA. Там же проходил 11-й чемпионат мира по армлифтингу WAA. В личном зачете участвовали 323 спортсмена из 11 стран, в командных соревнованиях за первое место боролись шесть команд. Среди них был клуб «Любера».

«Команда «Любера» заняла первое общекомандное место. 407,5 кг – таковы цифры абсолютного рекорда среди федераций пауэрлифтинга, который установил люберецкий спортсмен Андрей Сухарев, в дисциплине жим штанги лежа в облегченной экипировке с допинг-контролем», - сказал Ружицкий.