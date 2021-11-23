РИАМО - 23 ноя. За минувшие сутки на территории Московской области выявили 1871 случай заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего случаев зафиксировано в Одинцовском округе (236), Мытищах (171) и Раменском округе (153), сообщается на сайте Минздрава области, посвященном ситуации с Covid-19.

103 новых случая зарегистрировано в Солнечногорске, 97 – в Подольске, 92 – в Ленинском округе, 90 – в Химках, 89 – в Сергиево-Посадском округе, 88 – в Чехове, 76 – в Богородском округе, 73 – в Щелкове, 50 – в Истре, 46 – в Егорьевске, 43 – в Лыткарине, 41 – в Коломне, 38 – во Фрязине, 37 – в Ступине.

36 новых случаев выявили в Дмитровском округе, по 31 – в Королеве и Павловском Посаде, 30 – в Серпухове, 26 – в Талдомском округе, 24 – в Кашире, по 17 - в Краснознаменске и Красноармейске, 12 – в Электростали, по 11 – в Люберцах, Орехово-Зуевском округе и Шатуре.

По 10 случаев заражения зафиксировали в Воскресенске и Лотошине, 9 – в Дубне, по 8 – в Рузском округе и Ивантеевке, 6 – в Балашихе, 5 – в Котельниках, 4 – в Наро-Фоминском округе, 3 - в Бронницах, округе Пушкинский, Зарайске и Можайском округе, 2 – в Волоколамском округе, Долгопрудном, Луховицах и Жуковском, 1 – в Домодедове, Клину, Лобне и Лосино-Петровском.

Ни одного случая заражения за сутки не выявили во Власихе, Дзержинском, Звездном городке, Красноармейске, Молодежном, Озерах, Протвине, Пущине, Реутове, Рошале, Серебряных Прудах, Черноголовке, Шаховской и Электрогорске.

С начала пандемии в регионе выявили 576 065 случаев заражения коронавирусом, скончались 10 060 человек. Выздоровели и выписались 507 692 человека.

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