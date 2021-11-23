РИАМО - 23 ноя. Около столичных торговых центров начали устанавливать новогодние елки, а также монтировать другие праздничные украшения, передает корреспондент РИАМО.

Около входа в торговый комплекс «Киевский» на западе Москвы красуются две новогодние елки, каждая имеет высоту около 8 метров. Праздничные деревья украшены синими елочными шариками, светящимися гирляндами и звездами.

Перед входом в ТЦ «Хорошо!» на севере столицы рабочие заканчивают собирать елку высотой около 10 метров. Скоро на ней появятся новогодние украшения.

На востоке Москвы около входа в супермаркет «Перекресток» на Новокосинской улице появилась небольшая елочка, украшенная огнями.

Городские власти планируют закончить украшение Москвы к Новому году до середины декабря. Уже начался монтаж световых тоннелей и арок. Всего столичные улицы украсят свыше 4 тыс. световых декоративных конструкций, а также новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами.