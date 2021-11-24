Весело провести время на льду в столице можно будет совсем скоро: открытие крупных катков запланировано на конец ноября – начало декабря. Так, каток на ВДНХ встретит первых посетителей 26 ноября, а ГУМ-каток — 29 ноября. Согласно заявлению заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в Москве планируют открыть более 150 катков с искусственным льдом. Некоторые из площадок будут работать по QR-кодам. Где в Москве можно будет покататься на коньках в зимнем сезоне 2021–2022, читайте в гиде РИАМО.

Каток в парке «Яуза»

Первый каток в этом зимнем сезоне уже открылся в столице в парке «Яуза» возле Ростокинского акведука. Ледовая площадка с искусственным покрытием «ОКаток» подойдет как для опытных фигуристов, так для новичков. На площадке проводят развлекательные мероприятия. В оборудованных раздевалках установили санитайзеры, там необходимо соблюдать масочный режим. QR-код для посещения не понадобится.

Открытие: работает с 10 ноября

Время работы: с 9:00 до 19:30

Стоимость: бесплатно

Прокат коньков: в будние дни — 200 рублей, в выходные — 300 рублей

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Каток на ВДНХ

Открытие сезона на масштабном катке на Главной аллее ВДНХ в 2021 году намечено на 26 ноября. Лед уже полностью залит, осталось только разровнять его, а также завершить монтаж некоторых элементов инфраструктуры.

Площадь самого большого столичного катка составит более 20 тысяч квадратных метров — одновременно кататься здесь смогут 4,5 тысячи посетителей. Ледовое покрытие тянется вдоль Главной аллеи и огибает фонтан «Дружба народов». Изюминка площадки — подледная подсветка. В темное время суток на ледовой поверхности планируют показывать ролики, посвященные зимнему сезону.

О необходимости QR-кодов пока информации нет.

Открытие: 26 ноября в 18:00

Время работы: пока неизвестно

Стоимость: билет для взрослых — от 350 до 650 рублей, для детей (от 6 до 12 лет) — от 150 до 300 рублей в зависимости от дня недели (по ценам зимы 2020-2021)

Прокат коньков: 250 рублей (по ценам зимы 2020-2021)

ГУМ-каток на Красной площади

Первых посетителей ГУМ-каток примет уже 29 ноября. В этом году рядом откроется традиционная новогодняя ярмарка, где жителей и гостей столицы будут ждать нарядные украшения, атмосферная иллюминация и праздничная суета. Организаторы также обещают яркие представления и бесплатные мастер-классы со звездами российского спорта — Алексеем Яшиным и Юрием Овчинниковым. Занятия будут проходить каждую субботу, записаться на них можно на официальном сайте ГУМ-катка.

В зимний сезон 2021–2022 каток будет работать с 9:00 до 23:30. Утренние сеансы в будние дни будут бесплатными. Вход на каток возможен только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию против COVID-19, или отрицательному ПЦР-тесту.

Открытие: 29 ноября

Время работы: с 9:00 до 23:30

Стоимость: с 9:00 до 13:30 в будни (кроме праздничных дней) – бесплатно, в остальное время – от 500 до 800 рублей для взрослых, от 300 до 400 рублей для детей в зависимости от сеанса

Прокат коньков: для взрослых — 400 рублей, для детей и пенсионеров — 200 рублей

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Каток «Южный полюс» в Лужниках

сайт luzhniki.ru

«Южный полюс» с искусственным льдом откроется в Лужниках в начале декабря. Его главное отличие от других столичных катков – ледовая поверхность не разделяется на дорожки. Посетителям будет доступно поле площадью 16 тысяч квадратных метров, где можно будет разогнаться.

Для удобства гостей работает теплый павильон, где можно переобуться и оставить вещи. Тем, кто еще не слишком уверенно стоит на льду, помогут консультанты по катанию.

Открытие: начало декабря

Время работы: вторник — пятница с 16:00 до 22:00, выходные и праздничные дни с 13:00 до 22:30

Стоимость: входной билет для взрослых в будни — 400 рублей, в выходные — 600 рублей, детский билет в будни — 200 рублей, в выходные — 300 рублей

Прокат коньков: 300 рублей за сеанс

Каток в парке Горького

Еще одна крупная ледовая площадка будет располагаться в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Это один из старейших катков в столице, горячо любимый москвичами. Помимо основного искусственного поля льда, откроются детская ледовая площадка и хоккейная коробка.

Открытие: конец ноября – начало декабря

Время работы: пока неизвестно

Стоимость: билет для взрослых — от 350 до 650 рублей, для детей (от 7 до 14 лет) — от 150 до 300 рублей в зависимости от дня недели (по ценам зимы 2020-2021)

Прокат коньков: 250 рублей (по ценам зимы 2020-2021)

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Каток в Саду имени Баумана

Уютный открытый каток в центре столицы за день может принять до 2000 гостей. Его площадь не очень большая (около 1000 квадратных метров), зато площадка привлекает посетителей своей атмосферой. На территории есть теплый павильон для переодевания и прокат коньков.

Открытие: конец ноября – начало декабря

Время работы: пока неизвестно

Стоимость: в будни — 200 рублей, в выходные и праздники — 300 рулей (по ценам зимы 2020-2021)

Прокат коньков: 200 рублей (по ценам зимы 2020-2021)

Каток в саду «Эрмитаж»

В саду «Эрмитаж» обычно устраивают сразу два катка — с традиционным покрытием на аллеях в теневой части сада площадью 4000 квадратных метров и небольшой с искусственным в 900 квадратных метров. Для переодевания будет оборудован теплый павильон, там же можно будет взять напрокат коньки.

Открытие: конец ноября – начало декабря

Время работы: пока неизвестно

Стоимость: в будни — 250 рублей, в выходные и праздничные дни — 350 рублей (по ценам зимы 2020-2021)

Прокат коньков: первый час — 200 рублей, каждый последующий — 100 рублей (по ценам зимы 2020-2021)

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Каток в Измайловском парке

группа Измайловский парк культуры и отдыха в социальной сети "ВКонтакте"

«Серебряный лед» в Измайловском парке — это две площадки с искусственным и натуральным льдом общей площадью почти 9000 квадратных метров. Для удобства гостей оборудована просторная раздевалка с камерами хранения, также будут работать кафе и прокат коньков.

Открытие: конец ноября – начало декабря

Время работы: пока неизвестно

Стоимость: билет на сеанс в будни — 350 рублей, в выходные и праздничные дни — 450 рублей (по ценам зимы 2020-2021)

Прокат коньков: услуга включена в стоимость билета (по данным зимы 2020-2021)

Каток на Патриарших прудах

Сайт правительства Москвы

Представить себя героем старинного романа можно на ледовой площадке на Патриарших прудах — москвичи любили кататься здесь еще в XIX веке. Открытый каток площадью около 12 тысяч квадратных метров бесплатный. Полноценно он заработает только с наступлением морозов — открытие будет зависеть от погоды, поскольку ледовое покрытие здесь натуральное.

Открытие: декабрь

Время работы: пока неизвестно

Стоимость: бесплатно

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Каток в парке Царицыно

Еще один каток с естественным льдом откроется с наступлением холодов в парке Царицыно у Шипиловских ворот. Ледовая площадка площадью более 1000 квадратных метров оборудована раздевалкой, туалетом и пунктом проката и заточки коньков. Территория музея-заповедника сейчас COVID-free, поэтому для посещения катка может понадобиться QR-код, но точной информации об этом пока нет.

Открытие: декабрь

Время работы: пока неизвестно

Стоимость: со своими коньками в будни — 200 рублей, в выходные и праздники — 250 рублей, вход с прокатом в будни — 300 рублей, в выходные и праздники — 350 рублей (по ценам зимы 2020-2021)