РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. Культурно-просветительский центр «Дубровицы» Подольска вошел в число лидеров по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры Подмосковья, сообщает администрация округа.

В министерстве культуры Московской области прошло заседание Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями сферы культуры региона. Подобная оценка проводится с 2015 года. В этом году начался новый цикл, который завершится в 2023 году и охватит все подмосковные организации сферы культуры.

В текущем году оценку прошли 195 учреждений культуры, в том числе 18 государственных организаций в 42 муниципальных образованиях, подведомственных министерству культуры Московской области.

Критериями оценки стали открытость и доступность информации об учреждении культуры, комфортность условий предоставления и удовлетворенность качеством оказания услуг, обеспечение доступной среды для инвалидов, доброжелательность, вежливость персонала. Посредством анкетирования и опроса посетители смогли оценить качество условий оказания услуг в театрах, Домах культуры, библиотеках, музеях, концертных организациях и парках Подмосковья. Всего в опросах и анкетировании в текущем году приняли участие 142 тыс. человек.

По итогам независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры определились лидеры. Ими признаны МБУ «Долгопрудненская централизованная библиотечная система» (городской округ Долгопрудный) – 99,90 балла, МБУК «Центр культуры и досуга «Томилино» (городской округ Люберцы) – 99,36 балла, МУК «Культурно-просветительский центр «Дубровицы» (Городской округ Подольск) – 99,25 балла.