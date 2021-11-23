РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. На железнодорожных путях на территории городского округа Люберцы с начала года погибли 17 человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во вторник управление транспорта и организации дорожного движения администрации горокруга и управление по делам несовершеннолетних провели выездное совещание возле станции «Малаховка». На этом участке 14 ноября в 20:05 поезд насмерть сбил мужчину, который пытался попасть на платформу в неположенном месте.

На совещании с жителями провели разъяснительные беседы. Также проверили состояние ограждений на участках «опасных» переходов. Люберчанам напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности возле ж/д путей.