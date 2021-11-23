РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. Власти Подольска попросили заранее передать показания индивидуальных приборов учета энергоресурсов в декабре, сообщает администрация округа.

В целях повышения качества платежной дисциплины и снижения уровня дебиторской задолженности Московской области за жилищно-коммунальные услуги в связи с праздничными днями в январе 2022 года региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства изменило сроки выпуска ООО «МосОблЕИРЦ» единых платежных документов (ЕПД) за декабрь.

До 20 декабря пройдет формирование ЕПД, до 25 декабря их печать и доставка.

В связи с этим жителям необходимо досрочно до 12 декабря предоставить показания индивидуальных приборов учета водоснабжения и электроснабжения в адрес территориальных управлений ООО «МосОблЕИРЦ» для расчета начислений за коммунальные ресурсы.