РИАМО - 23 ноя. В столице продолжают расследовать уголовное дело в отношении 26-летней матери, которая пыталась продать своего ребенка за 100 тыс. рублей. Ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Обвиняемая в интернете выложила объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного сына. При общении с предполагаемыми покупателями она потребовала 100 тыс. рублей за ребенка. После этого она прилетела в Москву и в одном из отелей Нижегородского района получила деньги, передала ребенка покупательнице и написала расписку.

Продажа ребенка проходила в рамках оперативных мероприятий следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска. Женщина была задержана, свою вину она полностью признала. Ей уже предъявлено обвинение.

Жизни ребенка ничего не угрожает. Следствие будет просить лишить обвиняемую свободы. Расследование продолжается.