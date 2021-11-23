РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. Сотрудники ГИБДД в подмосковном Подольске до 28 ноября будут проверять водителей на трезвость, сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Госавтоинспекция до 28 ноября будет проводить профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель» в целях предупреждения случаев дорожно-транспортного травматизма с участием нетрезвых водителей.

Если водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения повторно, то есть уже ранее лишенным права управления, он несет уголовную ответственность, санкция которой предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет.​