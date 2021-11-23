РИАМО - 23 ноя. Расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги и МЦД-2 изменится во второй половине ноября – начале декабря в связи с укладкой бесстыкового пути на участках Москва-Рижская – Подмосковная, Тушино – Павшино и Москва-Курская – Люблино-сортировочное, сообщает пресс-служба МЖД.

С 23 по 26 ноября и с 29 ноября по 8 декабря работы на направлениях пройдут преимущественно в ночные часы и минимально отразятся на графике движения поездов. В предстоящие выходные технологические «окна» назначены с 18:00 27 ноября до 11:00 28 ноября.

На время работ внесены корректировки в расписание поездов, в том числе МЦД-2. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, несколько электричек проследуют по укороченному маршруту, некоторые – выведут из графика.

МЖД рекомендует пассажирам заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».