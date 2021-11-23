РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. В подмосковном Подольске за минувшие сутки выявили 97 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 21 805 случаев заражения, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье выявили 1 871 случай заболевания.

С начала пандемии в Московской области выявлено 576 065 случаев Covid-19, скончались 10 060 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 507 692 человека.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122, информацию также можно получить на сайте covid.mz.mosreg.ru.