РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 ноя. Спортсмены из более чем 20 городов и регионов России, а также Республики Беларусь приняли участие во всероссийском открытом турнире по атлетическому фитнесу «Мемориал Михаила Дьяконова» Russia Cup Open, сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Его организаторами стали президент WFF-WBBF Russia Андрей Басов, вице-президент Евгений Цымбал и представитель WFF-WBBF в Московской области Евгений Круговой. Гостями турнира стали Сергей Шелестов, Денис Романов, Юрий Голубев.

Среди участников были как начинающие спортсмены, так и чемпионы многочисленных российских и международных соревнований прошлых лет в различных федерациях.

Абсолютными победителями стали: Алексей Карась (Тула) – мужчины, атлетический фитнес; Мария Каланина (Екатеринбург) – женщины, атлетический фитнес; Евгения Арутюнова (Москва) – женщины, фитнес-бикини; Марина Назарова (Тула) – женщины, велнесс; Сергей Никитин (Подольск) – мужчины, пляжный фитнес; Мария Сивкова (Нижний Новгород) – женщины, модельный фитнес.

Призы на сцене атлетам вручили Алексей Шаев и Сергей Родин.