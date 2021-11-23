РИАМО - 23 ноя. Паспорта готовности к зиме получили все коммунальные службы столицы и предприятия топливно-энергетического комплекса, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«По итогам проверок префектуры административных округов получили от профильной структуры Ростехнадзора паспорта готовности к работе в зимний период, ранее соответствующие документы были выданы Минэнерго предприятиям топливно-энергетического комплекса - ПАО «Мосэнерго», ПАО «Россети Московский регион» и АО «ОЭК», - отметил Бирюков.

Документы о готовности к работе в зимний период также получили ПАО «МОЭК» и АО «Мосгаз».

«Это означает, что все энергообъекты, тепловые, газовые, электрические сети и коммунальные службы города полностью готовы к работе в зимний период», - пояснил Бирюков.

Он отметил, что эти службы и предприятия доказали свою способность качественно и надежно обеспечить теплом город.

Все жилые дома и значимые соцобъекты подготовили к отопительному сезону к 1 сентября. Всего их свыше 74 тыс.

«Городские службы провели комплекс гидравлических и температурных испытаний на тепловых сетях для выявления возможных нарушений, подготовили ТЭЦ, котельные, тепловые пункты и станции, водопроводные, канализационные, газовые и электрические сети», - рассказал Бирюков.

Тестирование и тщательная проверка позволяют гарантировать бесперебойную работу системы в период холодов.

Столичные системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности: тепло - 48%, газоснабжение - 23%, водоснабжение - 53%, электросети - 19% и водоотведение - 41%.

В Москве предусмотрены резервы топлива. Зарезервировано 365 тыс. тонн угля, 378 тыс. тонн мазута и 24,9 тыс. тонн дизельного топлива.

К устранению аварийных и внештатных ситуаций подготовились более 1,4 тыс. бригад, оснащенных спецтехникой, а также аварийными источниками электро- и теплоснабжения.