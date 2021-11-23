РИАМО - 23 ноя. Юридические консультации и правовые лекции для детей, подростков и их родителей провели в Подмосковье в День правовой помощи детям, сообщает пресс-служба управления министерства юстиции РФ по Московской области.

День правовой помощи детям проводился 19 ноября.

Основная задача проведения Всероссийского дня правовой помощи детям – правовая помощь детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, широкое информирование граждан о возможностях системы бесплатной юридической помощи.

В этот день в регионах РФ были организованы пункты бесплатных юридических консультаций по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений.

19 ноября тематические мероприятия были проведены различными ведомствами в Московской области, в том числе управлением Минюста РФ по региону, управлением ФССП по Московской области, Государственным юридическим бюро по Московской области и так далее.

Ежегодное проведение Всероссийского дня правовой помощи детям становится масштабной акцией по предоставлению бесплатной юридической помощи тем категориям граждан, которые в ней больше всего нуждаются. Неизменный рост числа участников и организаторов, а также широкое распространение информации о проводимых в этот день мероприятиях способствуют положительной динамике их посещаемости.