РИАМО - 23 ноя. Почти два года служба скорой помощи в Подмосковье работает в авральном режиме. Чтобы медики могли более оперативно и качественно оказывать помощь пациентам, во вторник в подмосковные муниципалитеты направят 39 новых карет скорой помощи, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Глава региона Андрей Воробьев передал ключи от автомобилей на подстанции скорой медицинской помощи в Серпухове, которая обслуживает почти 200 тыс. жителей. Ежедневно на линии выходят 20 бригад, средняя суточная нагрузка на каждую - 24 вызова.

«Прежде чем вручить новые машины, я хочу слова благодарности сказать вам за вашу работу - непростую, сложную. Я регулярно общаюсь с врачами, фельдшерами, водителями - много поводов для этого. Большое количество вызовов и огромная нагрузка на скорую. Мы стараемся ее постоянно обновлять, усиливать. Делаем все, чтобы каждый, кто рассчитывает на неотложную, скорую помощь, мог ее получить. У нас в этом году на 30% больше машин, и это усиление очень важно», - сказал Воробьев.

До 15 декабря автопарк скорой помощи в Подмосковье увеличится еще на 135 машин, всего в этом году муниципалитеты получат 341 новый автомобиль. Транспортные средства оснащены современным оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ и электрокардиографами для дистанционной передачи результатов ЭКГ.

Для качественной и оперативной помощи пациентам нужна не только техника, но и профессионализм медиков, поэтому подмосковные власти поддерживают врачей. Так, с 2016 года 1220 медработников приобрели жилье по программе соципотеки. Например, фельдшер скорой помощи Екатерина Шишина приехала в Сергиев Посад из Ярославской области.

«С мужем и двумя детьми уже почти три года живем в квартире, которую я получила по соципотеке. Документы собрать было легко. Работа здесь мне очень нравится», - сказала Шишина.

По инициативе Воробьева с этого года врачам также начали предоставлять земельные участки, их получили уже около 100 человек.

«В конце лета мы получили участок в черте города. Оформлением занималась администрация округа, я только подал заявление. Участок хороший, ровный, есть деревья. Планируем построить дом и наслаждаться деревенским бытом», - поделился заведующий Серпуховской подстанцией скорой медицинской помощи Алексей Кобышев.