РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. Воспитанник любительского объединения «Юный спасатель» стал кандидатом в мастера спорта по спортивному туризму, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

Любительским объединением «Юный спасатель» руководит педагог дополнительного образования Сергей Мельников. Так, его воспитаннику Алексею Васильеву распоряжением министерства физической культуры и спорта Московской области был присвоен спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» по спортивному туризму. Васильеву всего 17 лет.

Юного спасателя поздравили с достижением и пожелали новых побед.