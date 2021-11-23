РИАМО - 23 ноя. Подготовлен плейлист для катания на коньках в рамках проекта «Зима в Подмосковье», туда вошли 26 композиций, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Все песни посвящены зиме, их исполняют русские и зарубежные исполнители. Например, «Звенит январская вьюга», «Снег кружится», «Яблоки на снегу», «Белый снег «Завируха» и MagicMoments.

Всего в Подмосковье в рамках проекта запланировано открытие 300 катков. Откроются пять новых катков: в парке «Наташинские пруды» в Люберцах, на площади у Молодежного центра «Победа» в Домодедово, в парке «Питомник» в Серпухове, в Одинцовском парке Малевича, и в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуево.

А еще 4 декабря будет запущен проект Ильи Авербуха «Ледниковый период», в ходе которого известные артисты и спортсмены выступят с шоу-программами более чем на 14 площадках.

Зимой 2021-2022 годов в Московской области в рамках проекта «Зима в Подмосковье» пройдет более 500 мероприятий. Городские округа готовят места для зимних активностей.

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