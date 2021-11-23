РИАМО - 23 ноя. Во вторник Московский городской суд частично удовлетворил иск певца и композитора Юрия Лозы к Первому каналу. С ответчика будет взыскано 1 млн рублей и судебные расходы, сообщает пресс-служба суда.

В остальной части иска барду Московский городской суд отказал.

Об иске стало известно летом этого года. Лоза считает, что ответчик существенным образом испортил песню «Плот», которая прозвучала в музыкальном шоу «Голос». По мнению автора, была создана неприемлемая версия.

В произведении изменилась мелодия, гармония, а также длительность. Песню сократили до одного куплета с припевом (1 минута 55 секунд).

Также иск указывает на унижение чести, достоинства и деловой репутации композитора. Это, по мнению Лозы, произошло из-за распространения несоответствующих действительности фактов биографии автора. Его также задели комментарии ведущих и членов жюри шоу, которые сопровождали исполнение композиции и содержали непристойную иронию.

Лоза требовала с Первого канала 4 млн рублей за нарушение исключительных прав и еще 1 млн рублей за моральный вред.