РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 ноя. Стало известно, где в подмосковном Домодедове зимой будут работать катки и горки. Соответствующую информацию разместили на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В Домодедове будет функционировать 12 горок и 23 катка. Они будут работать для жителей с 10:00 до 22:00.

Катки будут расположены на площади 30-летия Победы, д. №1, в парке «Елочки», на территории школы №8 по адресу: ул. Лунная, д. №27, у СК «Темп» по адресу: ул. Советская, д. №70, у СК «Русь» в деревне Житнево, в ЖК «Домодедово Парк».

Также катки появятся по адресам: ул. Текстильщиков, д. №16; ул. Курыжова, д. №19; мкр. Авиационный, ул. Гагарина, д. №7; мкр. Востряково, ул. Пушкина, д. №61; мкр. Белые Столбы, ул. Авенариуса, д. №1А.

В микрорайоне Барыбино будет три катка по адресам: ул. Петровская, д. №3; ул. Южная; ул. Агрохимиков, д. №6.

Также покататься на коньках можно будет в деревне Чурилково, у д. №56; в деревне Гальчино по адресу: бульвар 60-летия СССР, д. №1; в селе Ильинское на ул. Бригадная, напротив спортплощадки воинской части; в селе Константиново по адресу: ул. Гагарина, д. №1; поселке Санатория «Подмосковье» у д. №17; селе Добрыниха у д. №7; селе Растуново по адресу: ул. Заря, стр. №33 и в деревне Павловское по адресу: ул. Вокзальная, стр. №18.

Горки установят на площади 30-летия Победы, в парке «Елочки», Константиновском парке, на Олимпийской аллее, на площадях перед ГДК «Дружба» и «Авиатор»; Белостолбовским ГДК; СДК «Барыбино» и «Заря», Повадинским СДК, а также на площади перед ЦФКиС «Горизонт» в деревне Житнево и в ЖК «Домодедово Парк».