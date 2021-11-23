РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. Депутат Мособлдумы Лидия Антонова проверила качество установки лифтов в двух поликлиниках городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба администрации.

Лифты установили в поликлинике №11 на Быковском шоссе в Малаховке и в стационарном отделении №1 Люберецкой областной больницы на Октябрьском проспекте.

«В стационаре заменили три лифта. Работы выполнены, ожидается приемка в эксплуатацию. Установка нового подъемника в поликлинике также полностью завершена», - сказала Антонова.

Ранее лифты обновили в главном корпусе Люберецкой областной больницы на улице Кирова, в центральной поликлинике на Октябрьском проспекте. Еще два – в корпусе Московского областного центра охраны материнства и детства. Замену осуществляют в рамках программы капитального ремонта объектов здравоохранения Московской области.