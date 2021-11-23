РИАМО - 23 ноя. Программу социальной газификации завершили в 700 населенных пунктах Московской области, что составляет более 60% от плана на 2021 год, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«В этом году должны быть газифицированы 1113 населенных пунктов. Сегодня мы полностью завершили газификацию 700-го населенного пункта», - сказал Баранов.

Он отметил, что этим населенным пунктом стала деревня Жуковка в городском округе Пушкинский.

«11-тысячное домовладение завтра будет газифицировано. Мы тоже круглую цифру отмечаем. Это Сергиево-Посадский городской округ, село Озерецкое», - уточнил Баранов.

По его словам, сейчас стартуют работы в тысячном населенном пункте.

«В целом мы идем по графику, никаких существенных сбоев нет», - заключил Баранов.