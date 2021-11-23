РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. В центре «IT-куб» на базе гимназии имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск Подольска провели финал Всероссийской олимпиады по информатике среди преподавателей «ПРО-IT», сообщает администрация округа.

Первая Всероссийская профессиональная олимпиада учителей прошла по инициативе министерства просвещения России по трем направлениям. В нее включили олимпиаду учителей информатики «ПРО-IT», учителей естественных наук «ДНК науки», метапредметную олимпиаду «Команда большой страны». Регионами-лидерами по числу участников стали Москва, Московская область и Краснодарский край.

Олимпиаду «ПРО-IT» провела Академия министерства просвещения России для развития таких навыков, как алгоритмический подход, критическое мышление, проектирование, эффективное использование цифровых инструментов и технологий. Она состояла из трех этапов: дистанционный, очный региональный и очный финальный. В дистанционном этапе олимпиады было предусмотрено 12 заданий. Уровень сложности в основном соответствовал заданиями ЕГЭ и ОГЭ, с дополнением в виде 2-3 задач по программированию повышенной сложности.

Задания первого этапа объединили сюжетом, который развернулся в школе будущего. Учителю предстояло найти кратчайший путь в кабинет, который помог автоматизировать обновление списка отсутствующих и внедрить в школе систему распознавания лиц. Все задачи красиво проиллюстрировали. Их разработал Яндекс.Учебник. В Москве участников олимпиады ожидало не только соревнование, но и встреча в Яндексе.

Учителя познакомились с Центром дополнительного образования детей «IT-куб» в Климовске и его возможностями. Посетили четыре активности по направлениям «Программирование роботов» и «Мобильная разработка», подготовленные для них педагогами гимназии и специалистами в области применения виртуальной среды в современном производстве, а также представителями Фонда развития образования «Айкью Опшн».

Победителями I Всероссийской профессиональной олимпиады учителей информатики «ПРО-IT» стали педагоги из Калининградской и Амурской областей. Все участники конкурса по завершении получили электронные дипломы и годовую подписку на сервисы Яндекс.Плюс, а финалисты — дипломы и подарки. Победителей ожидали призы в виде обучения на базе Яндекса с 99%-ой скидкой, а также умная колонка Яндекс.Станция.