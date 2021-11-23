РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 ноя. В рамках проекта «Народный контроль» в аптеках подмосковного Щелкова были зафиксированы завышенные цены на медицинские маски, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

Члены партии Антон Малинин и Филипп Чернов посетили с мониторингом аптеки «Магнит» и «Ригла». Они проверили наличие средств индивидуальной защиты и цены на них, а также наличие жаропонижающих средств и соблюдение масочного режима сотрудниками и посетителями аптек.

«По результатам мониторинга мы выявили, что средства защиты имеются в аптеках в достаточном количестве, сами сотрудники носят маски, а разметка нанесена на пол. Однако в аптеке «Магнит» самая низкая цена на маски составляла 10 рублей за штуку, при том, что рекомендованная стоимость составляет 5 рублей», - сказал Чернов.

После того, как выявили завышенные цены на маски в одной аптеке, решено было проверить и другие аптеки, чтобы составить небольшую карту цен для жителей. По итогам мониторинга выявлено, что в аптеках «Ригла», «Планета здоровья» маски стоят 6 рублей, а в аптеке «Горздрав» обнаружили одну из самых высоких цен - 15 рублей за штуку.