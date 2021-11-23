РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» раскрыли две кражи личного имущества по горячим следам, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В Малаховский отдел полиции обратился 40-летний мужчина. Он сообщил о краже картины и комплектующих частей от компьютера из жилого дома. Общая сумма материального ущерба – 90 тыс. рублей. В ходе разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 32-летнего мужчину.

Также полиция задержала подозреваемого в краже у жительницы ноутбука, телефона и двух шуб. Сумма материального ущерба – более 91 тыс. рублей. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник – знакомый семьи потерпевшей. Он украл вещи после распития алкогольных напитком с мужем заявительницы.

По двум происшествиям возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые находятся под стражей.