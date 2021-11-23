РИАМО - 23 ноя. Сотрудники ФСБ России задержали подростка, планировавшего вооруженное нападение на образовательное учреждение в Казани, к преступлению его склонял гражданин Украины, сообщает ТАСС.

«Федеральной службой безопасности в Казани предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России», - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Согласно показаниям задержанного подростка, к атаке на образовательное учреждение его по переписке в Telegram склонял житель Украины - некий Ярослав Овсюк.

По месту жительства подростка были проведены обыски, в ходе которых правоохранители изъяли пневматическую винтовку, а также средства связи, через которые несовершеннолетний искал информацию о переделке данного вида оружия в боевое и смотрел материалы о вооруженных нападениях на учебные заведения.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух и более лиц»).