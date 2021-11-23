РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 ноя. Жители подмосковного Королева могут принять участие в новогодней благотворительной акции «Подарки от Деда Мороза», сообщается на странице Королевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Забота» в Instagram.

Приближаются новогодние и рождественские праздники, когда каждый ребенок мечтает получить подарки. Не все дети имеют возможность получить подарки, о которых мечтают.

Жители Королева могут помочь детям, оставшимся без попечения родителей и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, почувствовать волшебство праздника. В центре «Забота» просят откликнуться неравнодушных людей и принять участие в ежегодной благотворительной акции «Подарки от Деда Мороза».

Подробности участия можно уточнить по телефону: 8(495)512-13-25.