РИАМО - 23 ноя. На портале «Активный гражданин» идет голосование за лучший объект конкурса «Московская реставрация». Горожане могут отдать свой голос за павильоны ВДНХ, ГЭС-2 и исторические здания, сообщает «Вечерняя Москва».
Так, например, в следующем месяце состоится открытие нового культурного пространства, которое расположено на месте бывшей электростанции ГЭС-2.
«Это значимое и необычное здание начала XX века. Архитектор выбрал нестандартное воплощение для производственного объекта: здесь есть черты неорусского стиля и даже храмовой архитектуры. Здание изначально имело зальную структуру с открытым многосветным пространством», - рассказала главный архитектор проекта с российской стороны Анастасия Надеева.
А 4 года назад в павильоне «Металлургия» на ВДНХ также прошла реставрация. Работники обнаружили во время проведения реставрации, что за обшивкой здания скрывались крупные фасадные горельефы.
Голосование уже идет. Активных горожан приглашают принять участие.
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