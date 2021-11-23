РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. Воспитанники воскресной школы при Никольском храме Подольска посетили Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде, сообщается в группе «Никольский храм г.Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Дети отправились с преподавателем в паломническую поездку в Троице-Сергиеву лавру 22 ноября для подготовки к предстоящим олимпиадам и более детального и глубокого изучения вопросов, посвященных Петру I, преподобному Сергию Радонежскому и святителю Николаю Чудотворцу.

Среди обучающихся 4 класса воскресной школы много ребят, которые в текущем году выпускаются из школы и им предстоит сдавать выпускные экзамены. Они помолились на Божественной литургии, исповедались и причастились, поклонились мощам святого Сергия Радонежского и испросили помощи и покровительства святого в дальнейшем освоении наук и на предстоящих экзаменационных испытаниях. Также они приняли участие в совершении заупокойной литии по архимандриту Кириллу (Павлову).