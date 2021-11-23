РИАМО - 23 ноя. Комплекс «Храброво» компании «Хусманн Рус» стал лауреатом премии Экотех-Лидер 2021. Предприятие обеспечило техоснащение комплекса по переработке отходов, сообщила пресс-служба «РТ-Инвест».

Компания «Хусманн Рус» является технологическим партнером «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию Ростех). Комплекс «Храброво» стал самым технологичным из четырех комплексов по переработке отходов «РТ-Инвест». Ежегодно он принимает 450 тыс. т отходов.

Использование современных технологий позволило свести к минимуму применение ручного труда сортировщиков на КПО. Благодаря тому, что на предприятии используется установка виброгрохота, самые мелкие фракции органических отходов отправляются непосредственно в цех компостирования для производства технического грунта. При этом предварительная ручная сортировка больше не требуется.

Коммунальные отходы, которые образуются в городских округах Власиха, Одинцово, Красногорск, Волоколамск, Лотошино, Краснознаменск, Шаховская, Можайский, Молодежный, Истра, Наро-Фоминск, Руза и Восход поступают на переработку в «Храброво».

Промышленная сортировка помогает отобрать половину «полезных» фракций» и вовлечь во вторичный оборот. Также комплекс позволил создать 582 рабочих места, большую часть заняли жители Можайского городского округа.