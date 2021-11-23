РИАМО - 23 ноя. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что Единый госэкзамен – это пытка для школьников, поэтому его следует отменить, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такое заявление было сделано на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».

«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ... Это просто пытка какая-то для молодежи», — сказал председатель СКР.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в России экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях. Служит одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным экзаменом в вузы. Впервые в рамках эксперимента был введен в 2001 году.