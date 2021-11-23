РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 ноя. Певец из подмосковного Щелкова Влад Кудинов принял участие в конкурсе «Музыкальный кастинг» с песней «Заново знакомы», сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

Свои композиции на конкурс прислали несколько тысяч человек, из них 100 самых ярких участников стали победителями онлайн-этапа, и только 25 смогли выступить в эфире телеканала RU.TV.

Влад Кудинов - солист образцового вокального коллектива «Триумф», ТikТоk-блогер и финалист шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия».