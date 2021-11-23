РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 ноя. Жители Балашихи на портале «Добродел» могут проголосовать за обустройство выделенных полос в Московской области в 2022 году, такую возможность жители получили впервые, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Выделенные полосы для общественного транспорта - одна из самых эффективных мер по борьбе с пробками. Они помогают повысить пропускную способность автобусов и маршруток, в среднем, на 20%. На голосование выставлено 10 вариантов, которые предлагают организовать на участках с наибольшим пассажиропотоком, в том числе в Балашихе.

Полосы в сторону Москвы и области предлагают сделать в Балашихе на шоссе Энтузиастов, в Химках - на Молодежной улице, в Люберцах - на Новорязанском шоссе, в Долгопрудном - на Лихачевском проспекте, в Подольске - на улице Кирова.

Проголосовать на портале «Добродел» можно до 5 декабря. Это доступно только для зарегистрированных пользователей. Голосования распределены отдельно по округам в разделе «Опросы». Оставить свой голос могут жители не только тех городов, которые вошли в список, но и те, кто живет в ближайших округах.