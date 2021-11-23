РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. В Подольске могут создать базу данных выпускников вузов, желающих трудоустроиться в округе, сообщает местное отделение партии «Единая Россия».

В рамках федерального партийного проекта «Локомотивы роста» партии «Единая Россия» член фракции в горсовете, муниципальный куратор партийного проекта Алексей Стулов принял участие в конференции с учащимися выпускных групп института сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС» Подольска.

Начальник отдела содействия занятости населения Подольского центра занятости Елена Глухова рассказала выпускникам о возможности трудоустройства выпускников и помощи центра занятости населения в этом вопросе.

О преимуществах молодежи для работодателей рассказал генеральный директор завода по производству подстанции и металлоконструкций стабильно развивающейся компании «ТрансКомплекСервис» Александр Дедешко.

Директор научно-исследовательского центра «Территория инновационного развития», к.т.н, председатель совета молодых ученых и специалистов Подольска Стулов поделился советами и предложил в рамках совместной деятельности с Институтом сервисных технологий «РГУТИС» создать базу данных выпускников, желающих трудоустроиться. В ней будут размещать данные о компетенциях, навыках, увлечениях. Базу будут использовать для продуктивного взаимодействия с потенциальными работодателями.