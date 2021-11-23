РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. Люберецкие школьники отправили порядка 90 рисунков и сочинений на региональный конкурс «Помним!», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Конкурс посвящен 80-летию контрнаступления советских войск под Москвой.

«К соревнованию подключается все больше образовательных учреждений, в их числе школа №11 имени Героя Советского Союза Е. И. Ларюшина, лингвистический лицей, школа №27, а также детский сад №6 «Белоснежка», - сказал руководитель фракции «Единая Россия» в люберецком совете депутатов Александр Шлапак.

Определить победителей помогут представители совета ветеранов, министерства образования, депутаты Госдумы РФ и Мособлдумы.

Всего в настоящий момент на конкурс поступило более 3 тыс. детских работ с Московской области. В номинации «Рисунок» участвуют ребята младшего возраста, а школьники от 14 лет пишут сочинения.

Подать заявку можно до 28 ноября на сайте http://помним50.рф/.