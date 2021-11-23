РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 ноя. Строительство школы в микрорайоне Южный городского округа Домодедово планируют начать в декабре 2021 года, сообщает пресс-служба фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

В настоящее время определен генеральный подрядчик на проведение работ - ООО «Триумф». Сейчас на рассматриваемом земельном участке расположен недостроенный образовательный комплекс. Результаты технического обследования показали, что его конструкции находятся в аварийном состоянии, их необходимо демонтировать.

Строительно-монтажные работы планируется начать в декабре 2021 года. Планируется, что сентябре 2023 года она сможет принять первых учеников. После завершения строительства школа станет важнейшим инфраструктурным объектом в микрорайоне.

Здание учебного заведения будет состоять из двух блоков. Первый блок включит в себя четыре этажа, в нем будут располагаться учебные помещения для начальных, средних и старших классов. При этом начальные и 5-11 классы будут иметь разные входы и раздевалки. Кроме того, в здании разместятся спальни и игровые для младшей школы, а также рекреации, мастерские по обработке тканей, металла и дерева, кабинет кулинарии и домоводства.

Второй блок будет состоять из трех этажей, в нем обустроят спортивные залы, зал хореографии и актовый зал вместимостью 535 человек, библиотечно-информационный центр, столовую на 450 посадочных мест, а также хозяйственные помещения и классы для различных кружков, включая фото- и киностудию, издательский центр и студию дизайна. В новой школе планируется создать безбарьерную среду для маломобильных учеников.

Прилегающая к школе территория будет разделена на спортивную, рекреационную и учебно-опытную зоны. В спортивной зоне оборудуют беговые дорожки, площадки для игры в волейбол и баскетбол, полосу препятствий, универсальные площадки. В рекреационной зоне – площадки для подвижных игр и тихого отдыха. В учебно-опытной зоне – экологическую тропу, огород и теплицы с зооуголком.

Фонд защиты прав дольщиков завершает строительство школы в микрорайоне Южный в рамках обязательств обанкротившегося застройщика СУ-155.