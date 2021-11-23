РИАМО - 23 ноя. ООО «Спецтрансстрой» включили в реестр недобросовестных поставщиков из-за уклонения компании от заключения контракта на устройство технической дорожки в хозяйственном дворе Дворца культуры имени Конина в Егорьевске, сообщает пресс-служба УФАС России по Подмосковью.

Антимонопольное ведомство рассмотрело сведения, предоставленные Дворцом культуры в отношении компании. Так, учреждение направило ООО «Спецтрансстрой» проект контракта. В регламентированный срок компания не предоставила заказчику подписанный электронной цифровой подписью проект контракта. Дворцу культуры поступило уведомление об уклонении компании от заключения контракта.

ООО «Спецтрансстрой» не предоставило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

УФАС России по Подмосковью пришло к выводу, что сведения в отношении компании подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.