РИАМО - 23 ноя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина нет планов принимать участие в дискуссиях относительно цен на нефть, сообщает Nation News.

«У президента (подобных планов — прим. ред.) нет», — сказал Песков.

Он напомнил, что этой темой занимается вице-премьер РФ Александр Новак. Также официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия придерживается своих обязательств в рамках договоренности ОПЕК+.

Высокие котировки черного золота подталкивают некоторых крупных импортеров энергоносителя к призывам увеличивать поставки нефти на рынок. Это сделала Америка. Штаты просили ряд стран нарастить экспорт и задействовать стратегические резервы топлива.