РИАМО - 23 ноя. В 2021 году в медицинские организации Подмосковья трудоустроились 208 специалистов, окончивших целевое обучение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«Программы целевого обучения позволяют обеспечить наши больницы новыми медицинскими кадрами и, что особенно важно, именно теми, которые необходимы на местах, так как после завершения обучения «целевики» возвращаются в наши организации», - рассказала зампредседателя правительства региона - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

При поддержке Минздрава РФ Подмосковье активно сотрудничает с крупными медвузами страны. Среди них Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, РНИМУ имени Н.И. Пирогова, МГМСУ имени А.И. Евдокимова, МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, Рязанский и Тверской университеты.

Ранее Стригункова сообщила о том, что во всех поликлиниках Подмосковья до 1 марта 2022 года планируется внедрить новую модель прохождения диспансеризации. Ее уже используют в 11 взрослых и 10 детских поликлиниках региона.